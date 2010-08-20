-BUCASPORLU EDİZ'E 2 MAÇ MEN CEZASI İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bucaspor futbolcusu Ediz'e 2 maç men cezası verirken, Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor kulüpleri ise para cezası aldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kurulun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Bucaspor ile Beşiktaş arasında Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçta rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle Bucaspor futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu'nun 2 maç men cezası aldığı bildirildi. Aynı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı ve tribünlere kapasitenin üzerinde seyirci alınmasından dolayı İzmir kulübü toplam 35 bin TL para cezası aldı. Yine Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5'er bin TL para cezası alırken, Bursaspor Kulübü ise ligin ilk haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL para cezasına çarptırıldı. PFDK, Eskişehirspor ile Gençlerbirliği arasında yapılan karşılaşmada jeneratör arızası nedeniyle oyunun uzun süre durması nedeniyle Eskişehirspor Kulübü'ne 30 bin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle de aynı takımın kaleci antrenörü Mustafa Cengiz Birgen'e de 3 maç men cezası verdi. Sivasspor Kulübü, Galatasaray karşısında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin lira, Manisaspor mücadelesinde merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Kardemir Karabükspor da yine 5 bin lira para cezası aldı.