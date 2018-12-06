Bucaspor'dan Piriştina'ya ziyaret

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'inci Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'da kulübün resmi internet sitesinden yapılan, \"Eski futbolcu Kevin Pariente\'ye 24 saat içinde 85 bin Euro ödenmezse eksi 6 puan silme ve küme düşürülme cezası alacağız\" açıklamasının ardından sarı-lacivertli teknik ekip ve oyuncular Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'nın yanına gitti.

Takımın Buca Belediyesi\'ni protesto etmek amacıyla toplandığı bildirilirken, genç futbolcu Çağlayan Gülügen, arkadaşları adına Başkan Piriştina\'ya konuşma yaptı. Çağlayan takımı makamında ağırlayan Levent Piriştina\'ya, \"Sizin de malumunuz olduğu gibi Buca\'nın en büyük değeri 90 yıllık Bucaspor, tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Biz sizden destek istemek için buradayız. Sayın Başkanımız Cihan Aktaş\'ın bu süreçte yalnız kaldığını görüp ona ve yönetimimize destek vermeniz adına geldik. Sizden tek isteğimiz başkanımız ve bizim yanımızda yer almanız, kulübün acil problemlerini çözmeniz. Aksi halde bir çok hayat geleceksiz kalacak ve Bucaspor maalesef elimizden kayıp gidecek. Amatör lige kadar düşeceğiz\" diye konuştu.

Başkan Levent Piriştina futbolculardan sadece sahadaki mücadeleyi düşünmelerini istedi. \"Sizin işiniz aslanlar gibi oynayıp, 3 puanları Bucaspor\'a kazandırmak\" diyen Piriştina, \"8 yıl önce Buca\'ya gelip 10 dakika oynamış futbolcunun 7-8 milyon TL tahsil etmek istemesinin sorumlusu sizler değilsiniz. Bu futbolcuları getirenlerin ceremesi size yüklenemez. Maalesef eksik bilgilerle donatılmışsınız. Bizim dışımızda formalardan tesislere, yemekten yakıta, ulaşımdan akademideki çocuklara yardım eden başka bir kuruluş var mı? Bucaspor için ne kadar işin içinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yıllar önce buraya gelen futbolcunun sorumlusu bizmişiz gibi sizlere anlatılması çok üzücü. Başka fedakarlık yapan var mı? Bucaspor destek veren iki kurum var. Biri yönetim biri belediye. Bu kulübe hiçbir şey vermeyip bu olumsuzluklardan yararlanmak isteyen cenahlar var. Ayıptır, yazıktır. Ondan sonra bana gelip, \'Başkan ne yapacaksınız\' diye soruyorlar. Sizin bu konulara böyle bakmanız lazım. Bu futbolcuların işi değil, siz sporcusunuz. Beslenmenize, idmanlarınıza bakacaksınız. Yapmış olduklarımızı unutmayın. Kulüp için neler yaptıklarımızı unutmayın\" diye konuştu.

Dün istifa ettiğini açıklayan başkan Cihan Aktaş\'la 6 ayaklı bir anlaşma yaptıklarını söyleyen Piriştina, \"Tesislerin yenilenmesi gerekiyor, baştan yapın dendi. Tamam dedik. Forma yenilemesi lazım dendi, yaptık. Yeme, içme, ısınma, konaklama, ulaşımı üsteneceğimizi söyledik ve üstlendik. Taraftara otobüs gerekiyor dendi, onu da hallettik. Yabancılara borçlar var. İskoçya\'da olan Pariente\'nin oradan ne yapacağını kestirmemiz mümkün değil. Oyuncunun hamlesi sürpriz oldu, ekstradan yaşanan bir gelişmeydi. Başkan Cihan Aktaş\'la hafta başında konuştum. Ancak salı istifa etmiş. Bucaspor sahipsiz değil. Fakat her şeyi belediye yapsın demek yönetilmesi mümkün olmayan bir yöntemdir. Her türlü fedakarlığı yaparız ama bunu tek başımıza yapamayız. Sizlerin gideceği başka kapı var mı, yok. Başka partiler, kurumlar, şirketler yok. İyi günde herkes yanınızda olur. 5 maç kazanın baklavayı alan idmana gelir. İşler kötü gidince de tek sorumlu belediye olur. Atlatılmayacak kötü gün yoktur. Ancak birlik olmalıyız. Bu yabancı futbolcuları getirinler gelsinler masaya oturalım. Bu sorunları \'Cihan halletsin, Levent halletsin. Başkan sen bu işe bak ellerinden öper\' demek Bucaspor\'a haksızlıktır\" dedi.

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