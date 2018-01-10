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Spor

Bucaspor'da Zafer gönderildi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor'da Zafer Çevik'in sözleşmesi feshedildi

10 Ocak 2018 15:47


Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Bucaspor\'da Zafer Çevik\'in sözleşmesi feshedildi. 
İlk yarıda süresiz kadro dışı bırakılan ve affedilmeyen tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından yollar resmen ayrıldı. Bucaspor\'da kaleci Mert, Murat, Şenol, Ahmet ve Emin\'in ardından Zafer, takımdan ayrılan 6\'ncı futbolcu oldu.
Bucaspor\'a 2009-2010 sezonunda Denizlispor\'dan transfer edilen Zafer, sarı-lacivertlilerle TFF 1\'nci Lig şampiyonluğu yaşadı. Ertesi sezon Süper Lig\'de de sarı-lacivertli formayı terleten 34 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda hem Adana Demirspor hem de Kayseri Erciyesspor formalarını giydikten sonra yeniden Bucaspor\'a döndü.  

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