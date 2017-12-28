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Spor

Bucaspor'da Uğurcan ve Saruhan istikrar abidesi

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 13 puanla 15'inci sırada giren, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ise ilk maçta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olun Bucaspor'da altyapıdan gelen Uğurcan ve Saruhan istikrar abid

28 Aralık 2017 16:50

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta devre arasına 13 puanla 15\'inci sırada giren, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu\'nda ise ilk maçta deplasmanda Galatasaray\'a 3-0 mağlup olun Bucaspor\'da altyapıdan gelen Uğurcan ve Saruhan istikrar abidesi oldu. Geçen sezon profesyonel yapılan iki genç isim takımda en fazla süreyi aldı.
Stoperde ve orta alanda görev alan 18 yaşındaki Uğurcan, 19 resmi maçta 1673 dakika sahada kalırken, yine orta sahada görev yapan 20 yaşındaki Saruhan da 18 müsabakada 1537 dakika oynadı. Uğurcan ağları 1 kez sarstı, Saruhan ise 2 defa gol sevinci yaşadı. Buca Futbol Akademisi\'nde eğitim görüp A takıma yükselen ikili Bucaspor\'un geleceği için umut ışığı oldu. Yine geçen yıl profesyonelliğe adım atan orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Atakan da 17 maçta 1017 dakika süre almayı başardı. 

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