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Bucaspor'da ses yok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'tan 3'üncü Lig'e düştükten sonra istifa ettiğini açıklayan Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, kabuğuna çekildi

15 Mayıs 2018 14:56

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'tan 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra istifa ettiğini açıklayan Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, kabuğuna çekildi. Sarı-lacivertlilerde henüz kongre tarihi dahi netleşmezken, camia belirsizlik içinde yüzmeye başladı. Yönetimde yaşanan kaos futbol takımına da yansıdı. Bucaspor\'da 8 futbolcunun sözleşmesi sona erdi, birçok oyuncu da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu\'nun yolunu tutmaya başladı. 
Altyapıdan gelen genç oyuncular ise takımdan ayrılmak için harekete geçti. 28 yıl sonra 3\'üncü Lig\'e dönen Bucaspor\'da taraftarlar isyan bayrağını açtı. Bucalılar, sosyal medyada yönetimi topa tuttu. Kendilerinden birçok şeyin saklandığını dile getiren taraftarlar, \"Mevcut başkan neden açıklama yapmıyor? Bizden saklanan nedir? Bucaspor\'u Süper Lig\'e çıkartacaklarını söyleyenler bizi amatörün eşiğine kadar getirdiler\" şeklinde yorumlar yaptı.

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