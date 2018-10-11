Bucaspor'da savunmaya uyarı

İZMİR, (DHA) -

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta ilk 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak son sıraya demir atan Bucaspor\'da teknik direktör Algun Erdem, defans oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sarı-lacivertli takım şimdiye kadar hiçbir müsabakada kalesini gole kapatamadı. Kalesinde toplam 10 gol görerek en fazla gol yiyen 3 takımdan biri olan Fırtına, bu hafta Kocaelispor deplasmanında savunmada hata yapmak istemiyor. İzmir ekibi Play-Off hattında yer alan rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.