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Spor

Bucaspor'da savunmaya uyarı

İZMİR, (DHA) -  TFF 3

11 Ekim 2018 15:27

İZMİR, (DHA) - 

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta ilk 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak son sıraya demir atan Bucaspor\'da teknik direktör Algun Erdem, defans oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sarı-lacivertli takım şimdiye kadar hiçbir müsabakada kalesini gole kapatamadı. Kalesinde toplam 10 gol görerek en fazla gol yiyen 3 takımdan biri olan Fırtına, bu hafta Kocaelispor deplasmanında savunmada hata yapmak istemiyor. İzmir ekibi Play-Off hattında yer alan rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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