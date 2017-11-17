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Spor

Bucaspor'da savunma sıkıntısı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazar günü Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak Bucaspor'da savunmadaki eksikler can sıktı

17 Kasım 2017 14:41

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Pazar günü Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak Bucaspor\'da savunmadaki eksikler can sıktı. Teknik direktör Mehmet Bulut, Bodrumspor maçında Veli ve Emre Toraman\'dan yararlanamayacaklarını hatırlatarak, \"Geçen hafta deplasmanda oynanan Amed Sportif müsabakasında Veli\'nin kaşı açıldı. Oyuncumuz bu hafta görev alamayacak. Yine aynı maçtan sonra Emre Toraman, rakibine centilmenlik dışı hareketi nedeniyle Profsyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) 1 maç ceza aldı. Defansta önemli eksiklerimiz var ancak bahane üretmeden 3 puanı almalıyız\" dedi.
Bucaspor\'da savunmanın göbeğinde Uğurcan ve Emre Özkan\'ın görev yapması bekleniyor.

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