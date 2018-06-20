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Spor

Bucaspor'da Saruhan ve Devrim kaldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken genç oyuncular Saruhan Fındıkçı ve Devrim Bekar'ın serbest kalmaları engellendi

20 Haziran 2018 14:14

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'in yeni ekiplerinden Bucaspor\'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken genç oyuncular Saruhan Fındıkçı ve Devrim Bekar\'ın serbest kalmaları engellendi.
Geçen hafta yapılan kongrede kulübün yönetimsiz kalmaması için son anda göreve gelen, sarı-lacivertlileri yeniden genel kurula götürmeye hazırlanan Başkan İrfan Bal, Saruhan\'a 95, Devrim\'e de 22 bin TL yatırarak takımda tuttu. Mali kriz nedeniyle kaleci Hüseyin, Ömer, Abdullah, Sancar, İbrahim ve Uğurcan gibi futbolcularını elinden kaçıran transfer yasaklısı sarı-lacivertliler, iki genç ismini takımda tutmayı ise son anda başardı. Bucaspor\'da TFF\'ye başvuran diğer iki genç futbolcu Oğuz ve İsa\'nın da paralarının 1 hafta içinde yatırılacağı kaydedildi. 

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