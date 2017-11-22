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Spor

Bucaspor'da sarı alarm

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

22 Kasım 2017 15:12

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Bucaspor\'da sarı kart alarmı verildi.
Teknik direktör Mehmet Bulut, 3\'er kartı bulunan kaleci Hüseyin ve golcüler Burak ile İlyas\'ı cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. İlk yarı sonuna kadar çok kritik ve zorlu maçlara çıkacaklarını belirten Bulut, \"Bu süreçte herkese çok ihtiyacım olacak. Olabildiğince tam kadro karşılaşmalara çıkmalıyız\" dedi.
Öte yandan Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçında aldığı darbe sonucu burnu kırılan Emre Özkan\'ın ameliyat olduğu bildirildi. Emre\'nin Afyonspor maçında görev alamayacağı bildirildi.

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