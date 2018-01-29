Bucaspor'da kriz devam ediyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Eyüpspor\'u evinde 3-2 yenerek nefes alan Bucaspor\'da mali kriz yine patlak verdi. Futbolcularına olan borçlarını ödeyemeyen ve kadrosunun önemli bir bölümünü kaybeden sarı-lacivertliler, geriye döndürmeye çalıştığı Veli, Zafer ve Emin\'i ikna edemedi. Stoperde görev yapan Veli, yönetiminin teklifini redderek Kastamonuspor\'a imza attı. Tecrübeli orta saha oyuncuları Emin ve Zafer de kurmaylardan istediği ücreti alamadı. İki oyuncu da bu şartlarda Bucaspor\'a dönmeyeceklerini bildirdi. Bucaspor\'da transferin bitimine 2 gün kala alacaklarını tahsil edemeyen mevcut oyuncuların da takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Mali imkansızlıklar yüzünden tesislerde yaşanan sıkıntılar da devam ediyor.