Bucaspor'da kongre 9-16 Temmuz

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor\'da geçen hafta seçilen İrfan Bal başkanlığındaki yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkan Bal, dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında seçimin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını söyledi. Kulüp için taşın altına elini koyacak herkese destek olacaklarını belirten Bal, \"Tek düşüncemiz birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüzü düzlüğe çıkarmak. Camianın dinamikleri harekete geçmeli\" diye konuştu.

Bal, alacakları için TFF\'ye giden futbolculara paralarını yatırdıklarını sözlerine ekleyerek, \"Saruhan ve Devrim\'i takımda tuttuk. Yeterince dağıldık. Artık başka kimse Buca\'dan ayrılmayacak\" ifadelerini kullandı.