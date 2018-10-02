T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da Kepoğlu gitti Erdem geliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bağcılarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp 5 hafta sonunda 3 puanla 17'nci sırada yer alan Bucaspor'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollar ayrıldı

02 Ekim 2018 14:57

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Bağcılarspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp 5 hafta sonunda 3 puanla 17\'nci sırada yer alan Bucaspor\'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollar ayrıldı.
Başkan Cihan Aktaş\'ın dün gece Yüksel Kepoğlu\'nu arayıp kararını bildirdiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın ise kararın kendisine telefonla bildirilmesine son derece bozulduğu vurgulandı. Başkan Aktaş\'ın Yüksel Kepoğlu\'nun yerine Algun Erdem\'i göreve getireleceği belirtildi.
Yönetimin prensipte anlaşma sağladığı Erdem, Altınova Belediyespor, Keşanspor, Çiftlikköy Belediyespor, Edirne Gençlik, Edirnespor, Yeşil Bursa ve Ödemiş Belediyespor takımlarında görev yaptı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLigGrup BağcılarsporBucasporYüksel KepoğluBaşkan Cihan AktaşTecrübeliBaşkan Aktaş Yüksel KepoğluAlgun ErdemYönetiminErdem Altınova Belediyespor KeşansporBelediyespor Edirne Gençlik Edirnespor Yeşil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24