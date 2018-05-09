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Spor

Bucaspor'da Kepoğlu beklemede

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

09 Mayıs 2018 17:35

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta küme düşüp 28 yıl sonra 3. Lig\'e dönen Bucaspor\'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu beklemeye geçti.
Sarı-lacivertlilerle 1 sezon daha mukavelesi bulunan Kepoğlu, \"Maalesef camia olarak çok üzüntü yaşadık. Hepimiz yıkıldık. Son 4 hafta göreve geldim, elimizden geleni yaptık. Ancak hedefimize ulaşamadık. Benim kontratım sürüyor. İstifa eden Başkan Ahmet Doğan ya da onun yerine gelecek yeni başkanla oturur konuşuruz. Gelecek planlaması yapılır, ondan sora yol haritası çizilir\" dedi. 
Bucaspor\'un iyi bir planlamayla travmayı atlatacağına inandığını ifade eden Yüksel Kepoğlu, \"Bazen sert düşüşler camiaları ayağa kaldırır. Biz de ayağa kalkacak potansiyelde bir camiayız. İyi bir yapılanmayla kulübümüz bu kötü günleri atlatacaktır\" diye konuştu.
Öte yandan görevi bıraktığını açıklayan Başkan Ahmet Doğan ve yönetiminin ne zaman olağanüstü kongreye gideceği netleşmedi. Doğan\'ın 1 hafta içinde tarih belirleyeceği ifade edilirken, şu ana kadar başkanlığa talip olan hiçbir aday ortaya çıkmadı.

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