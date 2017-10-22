Bucaspor'da işler iyi gitmiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Sivasspor Belediyespor\'a tek golle boyun eğen, Kulüp Lisans Kurulu\'ndan mali kriterleri yerine getirmediği için aldığı 3 puan cezası da puan tablosuna yansıtılan Bucaspor\'u düşme korkusu sardı.

Sıralamada 5 puanla 14\'üncü basamağa gerileyen sarı-lacivertliler, ateş hattına iyice yaklaşıtı. Son 2 sezondur kümede son anda kalmayı başaran Fırtına yine kabus görmeye başladı. Taraftarlar da Sivas Belediyespor yenilgisinin ardından futbolcuları protesto etti.

Teknik direktör Mehmet Bulut, Sivas Belediyespor karşısında iyi futbol oynadıklarını, geleceğe ümitle baktıklarını söyledi. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden Bulut, \"İki haftadır 1-0 kaybettiğimiz İnegölspor ve Sivas Belediyespor karşılaşmalarından oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Bu şekilde mücadele etmeye devam edersek mutlaka emeklerimizin karşılığını alacağız\" dedi.

Öte yandan, Buca\'da Sivas Bld maçında sol kaşı açılan sol bek Emre Özkan 1 hafta sahalardan uzak kalacak.