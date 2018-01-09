Bucaspor'da İbrahim sancısı

İZMİR, (DHA)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Bucaspor\'da kanat oyuncusu İbrahim Şirin\'in kulağından rahatsızlanması teknik heyeti endişelendirdi.
Kulakta kristal kayması sorunu yaşayan genç futbolcunun baş dönmesi şikayeti nedeniyle 4 gündür idmanlara katılamadığı bildirildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, İbrahim\'in istirahat ettiğini belirterek, \"Oyuncumuzun tedavisi sürüyor. Bir an önce İbrahim\'in sağlına kavuşacağını umuyoruz. İbrahim dışında sakat futbolcumuz yok, tam kadro çalışıyoruz\" dedi.