Bucaspor'da Henrique ve Pariente sevinci

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta pazar günü deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon maçına iddialı hazırlanan Bucaspor\'a başkan Cihan Aktaş\'tan müjdeli haberler geldi.

Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden transfer yasağı ve puan silme cezaları alan sarı-lacivertlilerde Aktaş, Luiz Henrique ve Kevin Pariente dosyalarını çözmek üzere olduklarını söyledi. Başkan Aktaş, Brezilyalı Henrique\'nin 140 bin Dolar alacağını 65 bin Dolar\'a düştüğünü belirterek, \"Henrique\'ye aylık 10 bin Dolar yatırıyorum. İki taksitini tamamladık. Ödemeleri yapmaya devam edeceğim\" dedi.

Bucaspor\'a Süper Lig\'de mücadele ettiği 2010-11 sezonun ikinci yarısında transfer olan Fransız orta saha Pariente\'ye de 140 Euro borçlu olduklarını anlatan Cihan Aktaş, \"Bu sorunu da çözeceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

İki futbolcu konusunda önemli adımlar atan Ege temsilcisinde gözler şimdi Dady\'e çevrildi. Yine Süper Lig döneminde İzmir ekibine transfer olan Dady\'e olan borç 1 milyon 96 bin Euro olarak açıklanmıştı. Devre arasına kadar Portekizli futbolcuya ödeme yapması gereken Bucaspor aksi halde FIFA tarafından küme düşürülmeye kadar varacak ağır cezalar alacak.

