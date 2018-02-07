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Spor

Bucaspor'da hedef Kocaeli Birlikspor

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Hatayspor'a 4-0 yenilerek 17 puanda kalan Bucaspor, cumartesi günü evinde düşme hattındaki 5 puanlı Kocaeli Birlikspor'u yenerek yara sarmak istiyor

07 Şubat 2018 16:00

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Hatayspor\'a 4-0 yenilerek 17 puanda kalan Bucaspor, cumartesi günü evinde düşme hattındaki 5 puanlı Kocaeli Birlikspor\'u yenerek yara sarmak istiyor. 
İç sahadaki son 2 maçında Kastamonuspor 1966\'yı 3-1, Eyüpspor\'u ise 3-2 mağlup eden Bucaspor, Kocaeli engelini de geçerek evinde 3\'te 3 yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren stoper Emre Özkan ve ön libero Emre Toraman takımdaki yerini alacak. Ömer\'in ise tedavisi sürüyor.
Teknik direktör Aytekin Sümbül, son 6 maçını kaybeden Kocaeli Birlikspor karşısında kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Rakibi küçümsemediklerini dile getiren Sümbül, \"Bu karşılaşmaya, \'Nasıl olursa kazanırız\' mantığıyla çıkmak en büyük yanlışımız olur. Oyuncularıma gerekli uyarıları yapıyorum. Disiplini elden bırakmayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Kazanmaktan başka şansımız yok. Bir an önce üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.
 

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