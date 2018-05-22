Bucaspor'da Doğan'dan tepki ve adaylık sinyali

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'e düşen Bucaspor\'da istifa eden Başkan Ahmet Doğan, hakkında sosyal medyada çıkan iddialara sert cevap verirken adaylığada açık kapı bıraktı.

Eski yabancılara borçların ödenmediğine dair sosyal medyada çıkan haberlere değinen Doğan, \"Biz 11 FIFA dosyasının 8\'ini kapattık. Süper Lig döneminde kadroya dahil edilen Dady\'e yaklaşık 150 bin euro ödendi. Oyuncunun geri kalan alacağı 2020\'ye kadar da taksitlendirildi. Pariente\'ye de alacağının 3\'te 2\'si verildi. Henrique\'ye ise parasının ilk taksidi yatırıldı. Yabancılara para ödenmeme gibi bir durum söz konusu değil. Sadece devam eden 3 dosya kaldı. Göreve gelecek yeni yönetim bu dosyaları kapatmak için fazla zorlanmayacak. Kimse neler ödediğimizi, ne zorluklara rağmen mücadele ettiğimizi belirtmiyor. Benim başkanlığım döneminde transfer yapılmadı. Bu futbolcular hep eski yönetimlerin getirdiği isimler. Biz bunları temizlemek için uğraştık\" dedi.

\"BU SÖYLEMLERİ YAPTIRANLAR CAMİAYA ZARAR VERİYOR\"

Kendiseyle ilgili karalama kampanyası olduğunu iddia eden Ahmet Doğan, \"Göztepe\'ye giden Atakan\'dan gelen 800 bin TL\'nin nereye gittiği soruluyor. Bu para mevcut borçlara verildi. Ayrıca benim kulübe gelen paralarla inşaat yaptığım dedikodusu yayılmış. Kulübe başkan olmadan önce Buca\'da 25 şantiyem vardı. Başkan olduktan sonra ise sadece 1 şantiyem oldu. Onu da başkanlığımdan önce aldım. Bunu Buca\'da herkes bilir. Bu söylemleri yaptıranlar camiaya zarar veriyor. İddia ediliği gibi kendi aramızda mali kongre gerçekleştirmedik. Bunu haziran ayımızdaki genel kurulda açıklayacağım\" ifadelerini kullandı.

\"BEN KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM\"

Kongre süreciyle de ilgili açıklamalarda bulunan Doğan, \"Ben koltuk sevdalısı değilim. Kulübü bizden daha iyi yönetecekler varsa buyursun. Genel kurula kadar aday çıkmazsa sırf kulübe kayyum atanmasın diye taşın altına elimi koyarım. Tekrar başkan olup, yeni bir aday çıkana kadar başkanlık yaparım\" diye konuştu.