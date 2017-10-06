T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da Bulut dönemi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

06 Ekim 2017 15:19

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım\'la yollarını ayıran yönetim göreve Mehmet Bulut\'u getirdi.

Son olarak geçen sezon Kahramanmaraşspor\'u çalıştıran 59 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Teknik Direktör Bulut, lisans işlemlerinin yetişmesi halinde pazar günü İzmir\'de oynanacak Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında takımın başında ilk sınavına çıkacak. Mehmet Bulut, daha önce Kayserispor, Kırşehirspor, Kayseri Erciyesspor, İnegölspor ve Tokatspor\'da teknik direktörlük görevi üstlendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Kırmızı GrupBucaspor Teknik Direktör Ahmet YıldırımMehmet BulutSonKahramanmaraşsporTeknik Direktör BulutMersinKayserispor Kırşehirspor Kayseri ErciyessporTokatsporFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24