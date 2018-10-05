Bucaspor'da Algun Erdem imzayı attı

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk 5 haftada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıktan sonra teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor\'da sezon sonuna kadar göreve getirilen Algun Erdem, resmi sözleşmeyi imzaladı.

İmza törenine katılan başkan Cihan Aktaş, 45 yaşındaki teknik adama güvendiklerini belirterek kendisine başarılar diledi.

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronu Algun Erdem, pazar günü evlerinde zirve takipçisi Diyarbekirspor\'u yenerek galibiyetle tanışmak istediklerini söyledi.

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