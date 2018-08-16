Bucaspor'da Aktaş'ı zorlu süreç bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'da salı günü gerçekleşen olağanüstü genel kurulda tek aday olarak camianın desteğini alıp başkanlık koltuğuna oturan Cihan Aktaş ve yönetimini zorlu bir süreç bekliyor. Eski yerli ve yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden transfer yapamayan, FIFA dosyaları yüzünden de ağır cezalarla burun buruna gelen Fırtına\'da Aktaş ilk olarak Dady sorununu çözmeye çalışacak. Portekizli futbolcuya 1 milyon 96 bin Euro borcu bulunan sarı-lacivertlilerde Aktaş, yılbaşına kadar bir ödeme planı çıkaracak. Aksi halde Bucaspor FIFA Disiplin Komitesi tarafından küme düşürme cezası alacak.

Dady\'nin yanı sıra Luiz Henrique dosyasının da kapatılması gerekecek. Henrique\'yle FIFA\'lık olan Bucaspor oyuncuya 100 bin Dolar civarında para yatıracak. Mali engeller nedeniyle transfer yasağını açması zor gözüken İzmir ekibi yerli futbolcularıyla ise teker teker anlaşma sağlamaya çalışacak. Altyapı patentli gençlerin kaldığı mevcut takımın alacakları için de bütçe zorlanacak. Tesislerdeki eksikler giderilmeye çalışılacak.

Kongrede ilk etapta mali tabloyu rayına oturtmayı hedeflediklerini belirten Cihan Aktaş, tüm Bucalılar\'dan destek istediğini ifade etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Bu onurlu ve büyük görevde Başkan Cihan Aktaş ile yönetimine başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.