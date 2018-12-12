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Spor

Bucaspor'a eski futbolculardan destek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

12 Aralık 2018 15:30

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta kümede kalma savaşı verip devre arasında borçlu olduğu 28 oyuncuyla anlaşarak transfer yasağını kaldırmak isteyen Bucaspor\'a Mehmet Sak ve İrfan Başaran\'dan destek geldi. Fırtına\'dan halen alacaklı olan iki eski oyuncu, yayınladıkları mesajda Bucaspor\'a destek vereceklerini açıkladı. Bucaspor\'a karşı vefa çağrısında bulunan iki futbolcu diğer isimlerden de destek istedi.
Bucasporlu futbolseverler Mehmet Sak ve İrfan Başaran\'a teşekkür etti. Süper Lig\'de Ankaragücü forması giyen Mehmet Sak, 2013-14, 2. Lig Beyaz Grup ekibi Yılport Samsunspor\'da oynayan İrfan Başaran ise 2012-13 sezonunda Bucaspor\'da top koşturmuştu. Bucaspor\'un alacağı kesinleşen eski futbolcularına yaklaşık 5 milyon TL borçlu olduğu bildirildi. 

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