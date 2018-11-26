Bucaspor üzgün ama umutlu

İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Fatsa Belediyespor\'la 90+5\'inci dakikada attığı golle 1-1 berabere kalan Bucaspor, 1 hafta aranın ardından yeniden düşme potasına geriledi.

Evlerinde kritik 2 puan kaybettiklerini belirten teknik direktör Algun Erdem, \"Maçı son ana kadar bırakmadık. Oyuncularım mağlubiyeti asla kabullenmedi. Uzatma dakikalarında golü attık. Bu bizim için sevindirici bir durum. Taraftarımız da 90 dakika ve bitiminde bizlere müthiş bir destek verdi. Ben oyuncularımdan çok umutluyum. Galibiyet alamamak beni üzdü fakat biz toparlanacağımıza inanıyoruz\" dedi.