Bucaspor ümidini kaybetmiyor

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk deplasman maçında Payasspor\' 1-0 yenilen Bucaspor\'da moraller bozulurken, teknik direktör Yüksel Kepoğlu daha iyi seviyeye geleceklerini söyledi.

Zorlu Hatay deplasmanında maça kötü başlamadıklarını belirten Kepoğlu, \"Kadromuzdaki çoğu futbolcu profesyonel olarak ilk dış saha maçına çıktı. Pozisyonlara girdik ancak fırsatları değerlendiremeyince stres yaptık. Ardından kalemizde golü gördük. Karşımızda tecrübeli bir ekip vardı. Geçen hafta evimizde oynadığımız Erzincanspor karşılaşmasına göre koşu kalitemiz düşüktü. Daha fazla mücadele edebilirdik. İkinci devrede ise iyi baskı yaptık fakat rakibimimiz iyi kapandı. Özellikle deplasmanlardan puan aldıkça güvenimiz yerine gelecek\" diye konuştu.