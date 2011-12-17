Bucaspor tribünleri 'Vasiyet'i reddetti

T24 - Bucasporlu taraftarların bir yıldır tribünlerde seslendirdiği 'Vasiyet' adlı beste yasaklandı.





Bucaspor’un Kürt taraftarları, sözlerini Cegerxwin’in yazdığı, Şivan Perwer’in bestelediği ve 1977’de yaptığı üçüncü albümünde yer alan ‘Herne Peş’in (‘Grup Yorum’ da söylemişti) melodisini ‘Vasiyet’ adlı bir tribün marşına dönüştürdü.



‘Vasiyet, yaklaşık bir yıl boyunca tribünlerde söylendi, taraftarca benimsendi. Ne var ki bu durumun farkına geçen hafta varıldı.



Radikal'in haberine göre, takımın tribün grubundan Sıçanköylülerin lideri ve Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Evren Yiğit, derneğin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada bundan böyle tribünlerde ‘Vasiyet’in söylenmeyeceğini duyurdu. Yiğit’in açıklamasında gerekçeli karar aynen şöyleydi: “BUCASPOR’umuzun tribününde yeni bestelenmiş olan VASİYET adlı beste Kürdistan denilen fakat hayatta var olmayan ve de olamayacak olan yerin marşına çok yakın olduğu için yasaklanmıştır ve bir daha söylenmeyecektir.”



Krize neden olan ‘Herne peş’in Kürtçe sözleri şöyle: “Bırayên delal hun werın kurdıno / Bıhışta welat em herın merdıno / Eger hun nayên vane keç em meşin / Bese koletî serfıraz her bijîn / Herne peş herne peş dewr û dem ya meye / Welat çav lı rê bendewarê meye / Keçên nûgihan em dıxwazın xebat / Me canê cıwan dani rêka welat / Dılê mejpola gurçık bûne hesın / Bo ala rengîn hun werın em besın.”



Marşın Türkçesi ise şöyle:

Güzel Kürt kardeşlerim gelin

Ülkemizin ardına gidelim

Eğer siz gelmezseniz biz kızlar yeteriz

Haydi ileri dönem bizim dönemimiz

Ülkemizde mücadele bizi bekliyor

Yeni kuşağın genç kızları biz de çalışmak istiyoruz

Biz bu genç canımızı ülkemizin yoluna koyduk

Yüreklerimiz çelikleşti artık

Haydi kızıl bayrak için hep beraber gidelim