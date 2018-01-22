Bucaspor Teknik Direktörü Sümbül: "Hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 2 kez geriye düştüğü ikinci yarının ilk maçında zirve hesapları yapan Keçiörengücü ile 3-3 berabere kalan Bucaspor umutlandı. Teknik direktör Aytekin Sümbül, futbolcularının çok iyi bir mücadele sergilediğini söyledi. Genç teknik adam, \"Ankara deplasmanında 2-0 geriye düştük. Ancak hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik, beraberliği yakaladık. Ardından tekrar rakip 3-2 öne geçti yine pes etmedik. Bizim için kritik 1 puanı hanemize yazdırdık. Sonuçtan ziyade oynadığımız futbol ve sahaya yansıttığımız inanç hepimize gelecek adına umut verdi\" dedi.

Antalya kampında çok sıkı çalıştıklarını ifade eden Sümbül, \"Bu takım daha önceki maçlarda 65\'inci dakikadan sonra büyük düşüş yaşıyordu. Keçiörengücü karşılaşmasında fizik ve kondisyon olarak çok güçlü durumdaydık. Bu hafta sahamızda Eyüpspor ile çok kritik bir maça çıkacağız. Adeta 6 puanlık bir mücadele olacak. Taraftarımızdan sonuna kadar destek bekliyoruz. İkinci yarıda çok farklı bir takım izlettireceğiz\" yorumunu yaptı.

Öte yandan Bucaspor\'da Keçiörengücü maçında sarı kart gören sağ bek Sancar cezalı duruma düştü.