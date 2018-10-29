Bucaspor şımarmayacak

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Play-Off yarışı veren Karacabey Belediyespor\'u 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanışan son sıradaki Bucaspor\'da teknik direktör Algun Erdem, ayaklarının yere sağlam basacağını dile getirdi.

Aynı futbol ve skorların sürmesini beklediğini belirten teknik patron Erdem, \"Daha sadece bir iş yaptık. Önümüzde çok uzun bir yol var. Oyuncularım bunu aklından çıkarmamalı. Mütevazı tavrımızı takınıp çok mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz. Kıvılcımı yaktık, bunun yangına dönüşmesini istiyoruz\" dedi.

Buca\'nın ileri gelenlerinin kulübe sahip çıkması gerektiğini de ekleyen Algun Erdem, \"Bu yönetimi yalnız bırakmazlarsa güzel günler önümüzde\" diye konuştu.

