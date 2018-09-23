Bucaspor-Serik Belediyespor: 1-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Turhan Akbaş (xx), Enes Biroğlu (xx)

BUCASPOR: Yunus (x) – Hakkıcan (x), Doğan (xx), Hasan (xx), İsa (x), Oğuz (xx) (Dk. 72 Devrim x), Sabahattin (x), Barış (xx) (Dk. 60 Saruhan x), Cuma (x), Ömer (xx), Çağlayan( xx) (Dk. 84 Enes x)

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xx) - Erdal (xx), Taner Çekiç (xx) (Dk. 90 Taner Kahriman), Samet (xxx), Sinan (xxx), Muhammet (xxx) (Dk. 81 Çağlar x), Ahmet (xx), Erman (xx) (Dk. 87 Abdurrahman), Burçin (x), Erdi (xx), Atakan (xx)

GOLLER: Dk. 10 Erdi, Dk. 75 Muhammet (Serik Bld), Dk. 19 Çağlayan (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Hasan, İsa, Cuma (Bucaspor), Samet, Sinan, Erman, Burçin, Taner (Serik Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta alt sıralardan çıkmak isteyen Bucaspor, evinde Serik Belediyespor\'a 2-1 yenildi. Maçın 10\'uncu dakikasında Erdi\'nin golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler 19\'da Çağlayan\'la beraberliği yakalasa da 75\'te Muhammet\'e engel olamadı.

Karşılaşmadan öne çıkan dakikalar şöyle;

10\'uncu dakikada Samet\'in soldan ortasında Erdi kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

19\'uncu dakikada Hasan\'ın sağ taraftan sert şutunda top kaleci Cemal\'den döndü. Topu takip eden Çağlayan eşitliği sağladı: 1-1.

22\'nci dakikada Oğuz\'un sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

59\'uncu dakikada Cuma\'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla üstten auta gitti.

75\'inci dakikada Erdi\'nin sol taraftan sert ortasında Muhammet topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Bucaspor 2-1 kaybetti.