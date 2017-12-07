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Spor

Bucaspor seferber oldu

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçlarla alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor'da maddi kriz yeniden patlak verirken camia kulübün 6 puanının daha silinmemesi için seferber oldu

07 Aralık 2017 15:08

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta aldığı kötü sonuçlarla alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor\'da maddi kriz yeniden patlak verirken camia kulübün 6 puanının daha silinmemesi için seferber oldu. Başkan Ahmet Doğan\'ın, \"Yabancı bir futbolcuya ödememiz gereken 2 milyon TL var. Bu para cuma gününe kadar bulunamazsa 6 puan daha silinecek\" açıklamasının ardından yardım toplamak için kampanya başlatıldı. Yeni Bucaspor Kulüp Derneği adıyla özel bir bankada kulübe destek hesabı açıldı. Buca Belediyesi Başkanı Levent Piriştina\'yla da bir araya gelen Ahmet Doğan, tüm Bucalıları birlik olmaya davet etti. Buca\'da yaşayan esnafın bir bölümü de kulübe destek olmak için para  yardımında bulunacağını sosyal medya üzerinden açıkladı. 
Ekonomik krizden kurtulmak için çareler arayan Bucaspor\'da 4 futbolcunun ise alacaklarını tahsil etmek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) gittiği öğrenildi. Emin, Ahmet, kaleci Mert ve Ahmet\'in geçen sezon ve bu seneki alacakları için TFF\'ye başvurması yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı. 4 futbolcunun kulüpten yaklaşık 700 bin TL alacağı olduğu bildirildi.
Ahmet Doğan, yarına kadar 2 milyon TL\'yi denkleştirmek için büyük mücadele sergilediklerini vurgulayarak, \"Bucalılar\'ın destekleriyle bu sıkıntıyı aşmak istiyoruz. Oyuncuların TFF\'ye gitmesi ise normal. Onların mutlaka 1 ay içinde paralarını yatıracağız. Kimse serbest kalmayacak. Tek düşüncemiz puanlarımızın silinmemesi\" dedi.
Öte yandan Bucaspor\'un pazar günü evinde oynayacağı Kastamonuspor 1966 maçının bilet fiyatları 50 TL olarak belirlendi. Bu fiyatın tüm tribünler için geçerli olduğu öğrenildi.

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