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Spor

Bucaspor moral bozmadı

İZMİR, (DHA) TFF 3

27 Ağustos 2018 15:41

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta ilk hafta evinde Anagold 24Erzincanspor\'u konuk edecek Bucaspor, hazırlık maçında Menemen Belediyespor\'a 6-3 mağlup olurken, teknik direktör Yüksel Kepoğlu takımın son durumunu değerlendirdi.
Genç bir ekip olduklarını ifade eden Kepoğlu, \"Çocuklarımızın birçoğu altyapı patentli. Hepsi çok yetenekli. Ancak artık akademi havasından çıkmamız gerekiyor. Deneyim sahibi olmalıyız. Bunu maç oynaya oynaya kazanacağız. Menemen karşısında alınan skor moralimizi bozamaz. Erzincanspor\'a karşı daha farklı bir görüntü sergileyeceğimize eminim. Kadromuzda sakat oyuncumuz da bulunmuyor\" ifadelerini kullandı.

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