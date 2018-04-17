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Spor

Bucaspor, Menemen'i gözüne kestirdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve mücadelesi veren Afjet Afyonspor'u evinde 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor, pazar günü konuk edeceği Menemen Belediyespor'dan çekinmiyor

17 Nisan 2018 15:11

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta zirve mücadelesi veren Afjet Afyonspor\'u evinde 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor, pazar günü konuk edeceği Menemen Belediyespor\'dan çekinmiyor. Afyonspor karşılaşmasında ilk sınavına çıkan takımın yeni teknik patronu Yüksel Kepoğlu, her maçın kendileri için kader niteliği taşıdığını belirterek, \"Futbolcularımız geçen hafta yürekten mücadele etti. Galibiyete inandılar ve başardılar. Taktik tahtasından çok sahaya yüreğini koymak gerekiyor. Menemen maçında da aynı şekilde olacak\" dedi. 
\"BURADA HESABI BİZ YAPARIZ\"
Kalan 3 haftada her karşılaşmaya final gözüyle bakacaklarını ifade eden Kepoğlu, \"Ben futbolculuk kariyerimde 3 kez küme düştüm, 2 defa da şampiyonluk yaşadım. Psikolojiyi çok iyi biliyorum. Bodrumspor ve Tuzlaspor\'un da bizim gibi 31 puanı var. Futbolcularım kesinlikle rakiplerin durumuna bakmayacak. Sadece kendi işleriyle ilgilenecek. Burada hesabı biz yaparız. Takımımız kazandıkça sorun çıkmayacak\" diye konuştu. Maçın hazırlıkarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kart cezalıları Emre Toraman, Emre Özkan ve Oğuz Aydın, Menemen müsabakasında forma giyemeyecek. 

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