Bucaspor kendine geldi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta zirve mücadelesi veren Afjet Afyonspor\'u evinde 1-0 yenerek 5 hafta sonunda galibiyetle tanışan Bucaspor, kümede kalma umutlarını artırdı.

Bucaspor\'un en önemli rakiplerinden Bodrumspor, Menemen Belediyespor\'a yenilirken Tuzlaspor da Etimesgut Belediyespor\'la berabere kaldı. 3 takım bitime 3 hafta 31\'er puana ulaştı. Yeni teknik direktörü Yüksel Kepoğlu yönetiminde sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertlilerde taraftarlar da uzun bir aradan sonra oyuncuları bağrına bastı. Yönetim alınan kritik galibiyetin ardından yaptığı yazılı açıklamada güzel günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.

Yönetimin mesajında, \"Takımımız hem içeride hem dışarıda düşmanlarının olduğu ağır bir savaş vermektedir. Ancak bu düşmanlar bizim kenetlenmemize vesile oldu. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve ekibi bize her zaman desteklerini verdi. Birlikteliğimizin daim olmasını diliyoruz. Stadımızı dolduran, takımımız her duraksadığında bir nefesle hepsine güç veren büyük taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Umuyoruz her şey güzel olur. Takımımız üzerinde oynanan oyunların hepsini ortaya çıkaracağız. Hesap sorma vaktinin geleceğinin de tüm taraftarımızca bilinmesini isteriz\" cümlelerine yer verildi.

Bucaspor, kalan 3 haftada Menemen Belediyespor, Kastamonuspor 1966 ve Etimesgut Belediyespor\'la karşılaşıp ligde kalmaya çalışacak.