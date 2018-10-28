Bucaspor-Karacabey Belediyespor: 3-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Sefa Yılmaz (xx), Mehmet Levent (xx), Eren Özçelik (xx)

BUCASPOR: Yunus (xxx) - Doğan (xxx), Furkan (xx) (Dk. 71 Hakkıcan x), Sebahattin (xxx), Ömer (xxx) (Dk. 79 Enes xx), Batuhan (xx), Saruhan (xxx), Özcan (xx), İsa (xxx), Oğuz (xxx), Devrim (xx) (Dk. 70 Hasan x)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mert (x) - Ömer Gümüş (xx), Gökhan (x), Bünyamin (xx), Fatih (x), Hüseyin (x) (Dk. 63 Ogün x), Berkin (x) (Dk. 71 Ercan x), Ömer Akman (x), Mustafa (x) (Dk. 56 Muhammet x), İlker (xx), Batuhan (x)

GOLLER: Dk. 29 Oğuz, Dk. 47 Saruhan, Dk. 90+5 Enes (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Ömer, Hakkıcan, İsa (Bucaspor) - Mustafa, Ercan (Karacabey)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, zirve hesapları yapan Karacabey Belediyespor\'u evinde 3-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Müsabakanın 29\'uncu dakikasında Oğuz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşla fileleri havalandırdı. İkinci devreye hızlı giren Fırtına golü erken buldu. Saruhan 47\'nci dakikada Karacabey savunmasının hatasını affetmedi, takımını rahatlattı: 2-0. Karşılaşmanın 90+5\'inci dakikasında Enes skoru belirleyen isim oldu, 3 puanı İzmir ekibi hanesine yazdırdı. Bu sonuçla puanını 6\'ya yükselten Bucaspor gelecek haftalar için taraftarına umut aşıladı. Karacabey Belediyespor ise 16 puanda kalarak ilk 5\'in içine giremedi.

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