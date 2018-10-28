Bucaspor hayata döndü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta evinde Karacebey Belediyespor\'u 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez kazanan Bucaspor, derin bir nefes aldı.

Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden Fırtına, Play-Off yarışındaki rakibini yenerek 3 puandan fazlasını kazandı. Sergiledikleri futbolla alkış toplayan genç kramponlar zaferi taraftarlarıyla paylaştı. Özgüven kazanan sarı-lacivertliler, toplam 6 puanla son sıradan kurtulamaması rağmen gelecek haftalar için camiaya umut verdi.

Görevde olduğu ilk 4 maçta puan yüzü göremeyen teknik direktör Algun Erdem, bu kez şanssızlığı kırdıklarını söyledi. Galibiyette emeği geçen futbolculara ve Başkan Cihat Aktaş\'a teşekkür eden genç teknik adam, \"Oyunumuzun karşılığını alamamak bizi üzüyordu. Bu kez hak ettiğimiz galibiyeti elde ettik. Gençlik ve tecrübesizlik nedeniyle kazanamıyorduk. Eksiklerimizi tespit edip zafere ulaştık. Sahada baştan sona egemen takım bizdik. Rotasyon işe yaradı. Kulübe de önemli katkı verdi\" dedi.