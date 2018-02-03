Bucaspor, Hatayspor deplasmanında

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig\'de geçen hafta evinde Eyüpspor\'u 3-2 yenerek çıkışa geçen Bucaspor, yarın zirve hesapları yapan Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Antakya Atatürk Stadı\'nda Yasin Kol\'un yöneteceği maç saat 13.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalıları Emre Toraman ve Emre Özkan\'ın yanı sıra omzundan sakatlanan Ömer Kanberoğlu forma giyemeyecek.

Teknik oirektör Aytekin Sümbül, Hatayspor karşılaşmasının oldukça zon geçeceğini belirterek, \"Rakibimizin gücünü biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız\" dedi.

