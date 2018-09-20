Bucaspor gücünü gösterecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk 3 haftada 2 puan toplayabilen Bucaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Serik Belediyespor maçına iddialı hazırlanıyor.

Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi. Takımının genç bir ekipten oluştuğunu ancak oyuncuların her geçen gün deneyim kazandığını anlatan Kepoğlu, \"İlk 3 haftada futbolcularımın mücadelesinden memnun kaldım. Artık kazanma zamanımız geldi. Serik Belediyespor müsabakasına iyi hazırlanıyoruz. Bu maç çıkışımız olacak\" diye konuştu.

