Bucaspor gençlerini tutuyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - YENİ sezonda 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek Bucaspor\'da yaşanan mali ve idari kriz nedeniyle kadro dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, altyapıdan A takıma yükselen gençlerin takımda tutulacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin vitrine çıkardığı Devrim, Çağlayan, Cuma, İsa, Saruhan, Oğuz, Uğurcan, Enes, Vedat ve Yunus Emre Kar\'ın yeni dönemde de Buca formasını giyeceği belirtildi.

Yaklaşık 5 milyon TL kesinleşmiş eski futbolcu borcu yüzünden transfer yapması yasak olan sarı-lacivertlilerde birçok oyuncunun da profesyonel yapılacağı kaydedildi. Bucaspor\'da Hüseyin, Abdullah, Emre Özkan, İbrahim, Onur, Ömer, Deniz ve Sancar alacaklarını tahsil edemedikleri için Türkiye Futbol Federasyonu\'na gitti. Takımın tecrübeli futbolcuları Emre Toraman, İyas ve Murat\'ın da sözleşmeleri sona erdi.