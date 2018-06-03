Bucaspor gençlerini elden kaçırıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

GELECEK sezon 3. Lig\'de mücadele edecek Bucaspor\'da 64 bin TL alacağı için serbest kalan Uğurcan\'ın ardından Futbol Federasyonu\'na başvuran İbrahim, Abdullah ve Sancar da kulüpten kopma noktasına geldi. Paralarını alamayan İbrahim ve Sancar\'ın 6 Haziran\'da, İbranim\'in ise 10 Haziran\' da boşa çıkacakları belirtildi. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yönetimde yaşanan belirsizlikler yüzünden genç oyuncularını kaybetmeye başlayan sarı-lacivertlilerin kadrosu dağılmaya başladı. Transfer yasağı olan Bucaspor\'da yeni gelecek yönetimin nasıl bir yol izleyeceği camiada merak konusu oldu. Öte yandan Bucaspor\'da yarın gerçekleşmesi planlanan genel kurulda çoğunluğun sağlanması beklenmiyor. Eski başkan Çetin Kayışlı\'nın aday olacağı seçim 11 Haziran Pazartesi günü yapılacak.