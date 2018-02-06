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Spor

Bucaspor gençlerine güveniyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Hatayspor'a deplasmanda 4-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor'da teknik direktör Aytekin Sümbül, genç futbolculara sonuna kadar güvendiğini söyledi

06 Şubat 2018 15:03

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Hatayspor\'a deplasmanda 4-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, genç futbolculara sonuna kadar güvendiğini söyledi. 
Kadrolarında Buca Futbol Akademisi\'nde eğitim gören 20 gencin olduğunu belirten Sümbül, \"4-0 kaybettiğimiz Hatayspor müsabakasında yeni profesyonel yaptığımız Doğan Çamlı, Oğuz Aydın ile Özcan Sertgöz kariyerlerinde ilk kez profesyonel bir maçta forma giydi. Yine Enes Alıç hayatında ilk kez sahaya on birde çıktı. Bu çocukların hepsine güvenmeliyiz\" diye konuştu. 
Sezon boyunca genç futbolcuların ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini belirten Sümbül, \"Elbette kadromuzda Emre Toraman, Emre Özkan, Onur ve Murat gibi tecrübeli isimler de var. Onlar da gençlere en iyi şekilde ağabeylik yapıyorlar. Bucaspor\'un geleceğini sağlam temeller üzerine kuracağız. Profesyonel yapacağımız yeni oyuncular da olacak. Hatayspor karşılaşmasını deneyimsizliğimiz nedeniyle kaybettik ancak ilk kez oynayanlar farklı bir atmosfer yaşadı. Bu sonuçtan daha önemli\" dedi. 
Sümbül, cumartesi günü konuk edecekleri Kocaeli Birlikspor\'u yenerek çıkışa geçeceklerini de sözlerine ekledi.

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