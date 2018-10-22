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Spor

Bucaspor galibiyetle tanışamadı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Çorum Belediyespor'a deplasmanda 4-1 yenilen Bucaspor, taraftarının yüzünü yine güldürmedi

22 Ekim 2018 14:44

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - 
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta zirve mücadelesi veren Çorum Belediyespor\'a deplasmanda 4-1 yenilen Bucaspor, taraftarının yüzünü yine güldürmedi. 
Geride kalan 9 haftada grubunda galibiyetle tanışamayan tek takım olan sarı-lacivertliler, 3 puanda kalarak dipten kurtulamadı. Her geçen hafta umut tüketen transfer yasaklısı Bucaspor\'da altyapıdan gelen futbolcuların çabaları sonuç getirmedi. 3\'üncü Lig\'de Körfezspor\'un ardından 18 golle en çok yiyen takım olan Bucaspor, bu hafta sahasında Karacabey Belediyespor\'la mücadele edecek.

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