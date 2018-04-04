T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor galibiyete inanıyor

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından galibiyet çıkaramayan ve düşme korkusu yaşamaya başlayan Bucaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı öncesi kenetlendi

04 Nisan 2018 14:53

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 3 maçından galibiyet çıkaramayan ve düşme korkusu yaşamaya başlayan Bucaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı öncesi kenetlendi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirterek, \"Ne yazık ki evimizde kaybettiğimiz puanlar neticesinde alt sıralardan kurtulamadık. Bodrumspor karşılaşmasına daha rahat bir şekilde çıkabilirdik. Ancak geçmişe bakmanın bir yararı yok. En iyi şekilde pazar gününe hazırlanıyoruz. Tüm camia bize inansın. Ben futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum. Zorlu bir deplasman maçı bizi bekliyor. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. 
İzmir ekibinde, kart cezası sona eren orta saha Emre Toraman sahadaki yerini alabilecek. Bucaspor, 28 puanla 15\'inci sırada bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupBucasporBodrum Belediyesi BodrumsporTeknikAytekin SümbülBodrumsporAncakEnTümBenZorluKazanıpEmre Toraman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24