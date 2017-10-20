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Spor

Bucaspor galibiyet peşinde

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 1-0 mağlup olup alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor yarın evinde Play-Off hattında yer alan Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek

20 Ekim 2017 15:20

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor\'a 1-0 mağlup olup alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor yarın evinde Play-Off hattında yer alan Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Buca Stadı\'nda Ahmet Turan Timiroğlu\'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından süresiz kadro dışı bırakılan Zafer Çevik, Murat Akyüz ve Mehmet İncebacak\'ın yanı sıra sakatlıkları süren Çağlayan ve Veli forma giyemeyecek.
Ligin 2\'nci haftasında Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlanan Emin Aladağ ise Teknik Direktör Mehmet Bulut\'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 15, kapalı 10, maraton 7.5 ve kale arkası 5 TL olarak satışa sunuldu. Öte yandan İzmir Balkan Dernekleri Federasyon Başkanı Vahap Savaşan,  Gültepe Makedonya Göçmen Dernekleri Başkanı Birol Özkardeşler ve Buca Rumeli Balkan Göçmen Derneği Başkanı İzzet Atan, Sivas Belediyespor maçı öncesi Bucasporlu futbolcuları ve yöneticileri ziyaret ederek destek verdi. 
 

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