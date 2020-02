Bucaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Ömer Kibiroğlu (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx)

BUCASPOR: Yunus Emre (xx) - Sabahattin (xxx), Doğan (xxx), Batuhan (xxx), Furkan (x) (Dk. 46 Hakkıcan xx), Özcan (xx), Saruhan (x) (Dk. 60 Devrim xx), Enes (xx) (Dk. 77 Çağlayan xx), Cuma (xx), Oğuz (xxx), Ömer (xxx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömer (xxx) - Hüseyin Tokmak (xx), Fatih (xx), Hüseyin Cankut (xx), Talha (x), Oğuzhan (xx), Ercüment (x) (Dk. 75 İsmail Can xx), Kaan (x) (Dk. 46 Selim x), Serkan (xx), Ali Say (xx), Abuzer Gaffar (xx) (Dk. 85 Ozan Can)

GOLLER: Dk. 14 (P) Ali Say (Fatsa Bld), Dk. 90+4 Ömer (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Batuhan (Bucaspor), Talha, Oğuzhan, Hüseyin Cankut, Ömer (Fatsa Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın maçında Bucaspor evinde Fatsa Belediyespor\'la uzatmada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 14\'üncü dakikada penaltıdan Ali Say\'ın golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Bucaspor\'da 90+4\'üncü dakikada Ömer skoru eşitledi: 1-1. Maç sonunda iki takım futbolcuları arasında itişmeler yaşanırken gerginlik kavgaya dönüşmeden sona erdi. Bucaspor 13, Fatsa Belediyespor 15 puana yükseldi.

9\'uncu dakikada gelişen Bucaspor atağında sağdan Oğuz ortaladı, Ömer\'in yarım vole vuruşunda top kalecide kaldı.

14\'üncü dakikada Bucaspor ceza sahasında Furkan topu eliyle kesinde hakem Serkan Eryılmaz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ali Say, kaleci Yunus Emre\'yi ters köşeye yatırdı: 0-1.

43\'üncü dakikada Sağdan Saruhan kesti, kale önünde Enes vurdu, kaleci Ömer yüzde yüzlük pozisyonda gole izin vermedi.

45+1\'inci dakikada konuk ekip kontratağında arka direkte bomboş pozisyonda Kaan topu dışarı gönderdi. İlk yarı Fatsa Belediyespor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48\'inci dakikada Bucaspor etkili geldi. Sağdan ceza sahasına sokulan Oğuz\'un şutunda kaleci Ömer topu son anda kornere tokatladı.

66. dakikada sağdan Sabahattin yerden ortaladı. Ceza sahasındaki Devrim\'in vuruşunda kaleci uzanarak topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

89\'uncu dakikada Sabahattin\'in soldan aşırtma pasında defansın arkasına sarkarak sağdan ceza sahasına giren Ömer, karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

90+4\'üncü dakikada sağdan Oğuz\'un kullandığı kornerde kalecinin üzerinden geçen topa arka direkte Ömer\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. Fatsalı futbolcuların kaleciye faul yapıldığı konusundaki itirazları sonucu değiştirmedi.

