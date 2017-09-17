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Spor

Bucaspor evinde kabus yaşıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Bucaspor, taraftarını kahretmeye devam ediyor

17 Eylül 2017 16:41

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Hatayspor\'a 2-1 mağlup olan Bucaspor, taraftarını kahretmeye devam ediyor. Sezonun ilk haftasında da Yeni Buca Stadı\'nda Keçiörengücü\'ne 3-2 yenilen Fırtına, sahasında iki maçta sıfır çekerken, üst sıralara tırmanma şansını tepti. Oynadığı kötü futbolla gelecek adına ümit vermeyen Bucaspor, 13\'üncü sıraya kadar geriledi.. 

Karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşayan Başkan Ahmet Doğan, takımın mutlaka toparlanacağını söyledi. Bucasporlu futbolcular ise taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Maç bitiminde protestolara hedef olan oyuncular adeta yıkıldı. İzmir ekibi, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında evinde Pendikspor\'la karşılaşacak. 

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