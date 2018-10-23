Bucaspor en kötü 5'te

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta Çorum Belediyespor\'a deplasmanda 4-1 kaybeden Bucaspor, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Maddi krizler yüzünden eski oyuncularına borçlarını ödeyip transfer yasağını açamayan ve yoluna tamamı altyapı patentli oyuncularla devam eden sarı-lacivertliler, profesyonel liglerde galibiyet alamayan 5 takımdan biri oldu.

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Karabükspor, TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Fethiyespor, Beyaz Grup\'ta Ankara Demirspor ve 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Körfezspor\'la birlikte galibiyet hasretini dindiremeyen Bucaspor, taraftarının yüzünü güldürmedi. Geride kalan 9 hafta sonunda 3 puanla sonuncu sıraya demir atan Bucaspor, 6 mağlubiyet ve 3 bereberlik elde ederek umut tüketmeyi sürdürdü.