Bucaspor borç sorununu çözecek

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'da Cihan Aktaş\'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından mevcut futbolcuların alacak sorunu çözülürken, sıra yabancı futbolcuların borçlarına geldi. Sarı-lacivertlilerin Kurban Bayramı sonunda eski oyuncuları Dady, Henrique ve Pariente\'yle masaya oturacağı bildirildi.

Başkan Cihan Aktaş\'ın FIFA\'lık oldukları 3 oyuncuyla bir an önce anlaşma zemini arayacağı ve yıl başına kadar kulübü borç yükünden kurtaracağı ifade edildi.

Dady\'e 1 milyon 96 bin euro borcu bulunan, Henrique ve Pariente\'ye de 150 bin euro ödemesi gereken Bucaspor borçlarını aksatması halinde FIFA Disiplin Kurulu\'nda 12 puan silme ve küme düşürülme cezası alacak.