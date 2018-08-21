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Spor

Bucaspor borç sorununu çözecek

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da Cihan Aktaş'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından mevcut futbolcuların alacak sorunu çözülürken, sıra yabancı futbolcuların borçlarına geldi

21 Ağustos 2018 14:31

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'da Cihan Aktaş\'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından mevcut futbolcuların alacak sorunu çözülürken, sıra yabancı futbolcuların borçlarına geldi. Sarı-lacivertlilerin Kurban Bayramı sonunda eski oyuncuları Dady, Henrique ve Pariente\'yle masaya oturacağı bildirildi. 
Başkan Cihan Aktaş\'ın FIFA\'lık oldukları 3 oyuncuyla bir an önce anlaşma zemini arayacağı ve yıl başına kadar kulübü borç yükünden kurtaracağı ifade edildi. 
Dady\'e 1 milyon 96 bin euro borcu bulunan, Henrique ve Pariente\'ye de 150 bin euro ödemesi gereken Bucaspor borçlarını aksatması halinde FIFA Disiplin Kurulu\'nda 12 puan silme ve küme düşürülme cezası alacak.

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