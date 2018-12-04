Bucaspor avantajını koruyamadı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta kurtuluş savaşı veren Bucaspor, deplasmanlarda öne geçtiği 3 maçı da kazanamayıp avantaj kaybetti.

Ligin üçüncü haftasında Cizrespor\'a konuk olan sarı-lacivertliler, 60\'ıncı dakikaya kadar 2-0 üstün götürdüğü karşılaşmadan 2-2\'lik beraberlikle ayrıldı. Ardından 5\'inci haftada Bağcılarspor\'la İstanbul\'da kozlarını paylaşan İzmir temsilcisi, 1-0\'ı bulmasına rağmen yine kalesini gole kapatamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Son olarak alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Gölcükspor deplasmanına çıkan Bucaspor kötü geleneğini sürdürdü. Saruhan\'ın golüyle öne geçen İzmir ekibi yine direnemedi. Sahadan 1-1\'lik skorla ayrılan Buca, kritik 2 puandan oldu. 15 haftada 14 puan toplayıp 16\'ncı sırada bulunan Bucaspor, devrenin son 2 haftasında Turgutluspor ve Halide Edip Adıvarspor\'la (D) karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Algun Erdem 2 maçı da kazanacaklarına inandığını söyledi.