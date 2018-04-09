Bucaspor ateşe düştü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralardaki en önemli rakibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a deplasmanda 6-2 gibi şok bir skorla yenilen Bucaspor, bu sezon ilk kez düşme potasına geriledi. Son haftalarda büyük düşüşe geçen sarı-lacivertliler son 5 haftayı galibiyet alamadan tamamlarken, Bodrum karşısında darmadağın oldu. Yaşadığı maddi kriz yüzünden devre arasında birçok as oyuncusunu kaybeden Fırtına, bitime 4 hafta kala 28 puanda kalarak 16. sıraya düştü. Son 2 sezondur düşmekten son anda kurtulan sarı-lacivertlilerde taraftar ve camianın endişeleri ise tavan yaptı. Bodrum deplasmanına giden yüzlerce taraftar karşılaşma sonunda isyan bayrağını açtı.

Stada giren futbolseverler yönetime büyük tepki gösterirken, biletsiz olup da Bodrum\'a gelen taraftarlar da dışarıda olay çıkardı. Bir Bucalı ise sahaya girmeye çalıştı. Sosyal medya üzerinden de özellikle yönetime ağır eleştiriler yönelten taraftarlar, Başkan Ahmet Doğan\'ı istifaya davet etti. Teknik direktör Aytekin Sümbül, futbolcularını Bodrumspor maçına iyi motive edemediğini söyledi. Görevde olduğu günden bu yana en kötü futbollarını oynadıklarını belirten Sümbül, \"Bodrumspor kazanmayı bizden daha çok istedi. 10 dakikada içinde 4 gol yedik\" dedi.

Grupta 15. Tuzlaspor\'un 2 puan gerisinde kalıp düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan İzmir ekibi, kalan 4 haftada zirve yarışındaki Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor\'un yanı sıra Kastamonu 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor\'la oynayacak.