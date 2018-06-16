Bucaspor acil kongreye gidecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düşen Bucaspor\'da geçen hafta gerçekleşen genel kurulda seçilen yönetim kurulunun Salı günü yapılacak toplantıda acil kongre kararı alacağı bildirildi. Yaşanan maddi krizleri bir türlü aşamayan, kadrosu dağılan ve yeni sezon hazırlıklarına başlayamayan Bucaspor\'da yönetimin ay sonunda bir seçim daha yapacağı ifade edildi.

Bucaspor\'da son seçimde adaylıktan vazgeçen eski başkanlardan Çetin Kayışlı\'nın bu defa liste hazırladığı vurgulandı. Kalıcı bir yönetim oluşturmak isteyen Kayışlı\'ya camianın da destek vereceği ifade edildi. Kadrosu dağılan, Temmuz başında yönetimi kurması beklenen transfer yasaklısı İzmir ekibi ardından teknik direktörünü belirleyecek ve altyapıdan gelen futbolcularla sezon hazırlıklarına başlayacak.