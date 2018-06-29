Bucaspor 3 ismi ikna edemedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor yeniden anlaşmaya çalıştığı futbolcuları Sancar Yıldırım, Abdullah Balıkuv ve Deniz Pero\'yu ikna edemedi.

Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden oyuncularını bir bir kaybeden sarı-lacivertlilerde bu üç ismin başka kulüplerle görüştüğü ve Fırtına\'ya dönmek istemedikleri bildirildi. Yöneticilere mali olarak zor durumda olduklarını söyleyen futbolcuların aynı parasal sorunları bir kez daha yaşamaktan çekindikleri için Bucaspor\'a ret cevabı verdikleri öğrenildi.

Bucaspor\'la yollarını ayıran genç futbolculardan kaleci Hüseyin Konyaspor\'la, kanat oyuncusu İbrahim de Şanlıurfaspor\'la sözleşme imzaladı. Altyapı patentli stoper Ömer ise Denizlispor\'la görüşüyor.